Bei Oberkessach hat ein Traktorfahrer ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.

Nahe Oberkessach (Hohenlohekreis) hat sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Ein 42-jähriger Traktorfahrer wollte von der Hauptstraße mit angehängter Sämaschine in Richtung Unterkessach fahren. Beim Linksabbiegen übersah er laut Polizei das entgegenkommende Motorrad. Der 55 Jahre alte Fahrer des Motorrads aus dem Kreis Heilbronn versuchte noch abzubremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Er wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Traktors erlitt einen Schock.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizei und Feuerwehr waren den Angaben zufolge mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Hauptstraße wurde zur Hälfte gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.