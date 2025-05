Tödlicher Motorradunfall auf B19 bei Ingelfingen

per Mail teilen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist auf der B19 bei Ingelfingen am Sonntag ein 60-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Auf der Bundesstraße 19 zwischen Künzelsau-Belsenberg und Ingelfingen-Stachenhausen (beides Hohenlohekreis) kam es am Sonntagvormittag zu einem tödlichen Motorradunfall. Der 60-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Laut Polizei stieß er in einer unübersichtlichen Kurve mit einem Pkw zusammen. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Motorradfahrer stirbt trotz Reanimationsversuchen

Der 56-jährige Pkw-Fahrer war in Richtung Ingelfingen-Stachenhausen unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg einbiegen. Auf der Gegenfahrbahn kam der Motorradfahrer entgegen und stieß mit dem Pkw zusammen. Er wurde dabei schwer verletzt und starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin wurden zur vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gutachter soll Unfallursache klären

Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachten angeordnet. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Notfallseelsorger und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und die Erstellung eines Gutachtens für mehrere Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von 40.000 Euro.