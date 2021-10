per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Ahorn (Main-Tauber-Kreis) ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Er verlor nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 19-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.