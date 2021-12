Mensch stirbt bei Brand in Kirchardter Wohnhaus

In Kirchardt (Kreis Heilbronn) ist am Mittwoch ein Mann bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr eintraf stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen.

Gegen 12:20 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Ein Mensch solle sich noch im Innern des Gebäudes befinden, hieß es: "Das Treppenhaus war verraucht, nachdem wir uns dann vorgekämpft hatten, haben wir die Person leider Gottes nur nur tot aufgefunden", schildert Kreisbrandmeister Bernd Halter. Zwar gibt es einen Verdacht, wer der Mann war, die Identifizierung der Leiche sei aber noch nicht abgeschlossen, heißt es. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat bereits ihre Arbeit aufgenommen. Hoher Schaden Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Unternehmen zu verhindern. Bürgermeister Gerd Kreiter dankte in einem Telefonat mit dem SWR den Feuerwehren aus Bad Rappenau, Ittlingen und Heilbronn für deren Unterstützung. Insgesamt dauerte der Einsatz mehrere Stunden. Die Feuerwehr beim Wohnhausbrand in Kirchhardt SWR Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, wird aber von der Polizei auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.