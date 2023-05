Bad Wimpfen: Tödlicher Bootsunfall auf dem Neckar

per Mail teilen

Bei einem Bootsunglück bei Bad Wimpfen ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau entdeckte ein leeres Kanu im Neckar und alarmierte die Rettungskräfte.

Gegen 19:30 Uhr ist es am Montagabend auf dem Neckar bei Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) zu einem tragischen Bootsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Frau ein leeres Kanu, das auf dem Wasser trieb. Sie alarmierte die Polizei. Die hinzugerufene Wasserschutzpolizei Heilbronn sowie die Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnten das Kanu schließlich bergen.

Leblos im Wasser

Als die Retter das Kanu umdrehten, fanden sie den Eigentümer darunter leblos im Wasser liegend. Der Notarzt begann sofort mit der Reanimation. Laut Polizei blieben diese allerdings erfolglos. Die genaue Todesursache sei noch unklar, heißt es. Die Ermittlungen laufen.

Rettung am Vatertag

Erst am Vatertag rettete die Feuerwehr eine Familie, die bei Hardthausen-Gochsen (Kreis Heilbronn) auf dem Kocher in Not geraten war. Ein Mann war mit seinen zwei Kindern dort bei einer Kanutour unterwegs, sie wurden von der Strömung abgetrieben. Die Vatertagstour ging hier allerdings glimpflich aus.