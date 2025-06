per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Dienstagvormittag bei einem schweren Unfall auf der A6 nahe Crailsheim ums Leben gekommen. Er übersah ein Stauende und krachte in einen stehenden Lkw.

Am Dienstagvormittag kam es gegen 11 Uhr auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben erkannte ein 40-jähriger Autofahrer zu spät, dass sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen staute und fuhr ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auf. Der 56-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.