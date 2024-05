Arbeitsunfälle in Obersontheim und Crailsheim: Ein Toter, ein Schwerverletzter

per Mail teilen

Am Mittwochvormittag kam es in Obersontheim und Crailsheim (beides Kreis Schwäbisch Hall) zu zwei schweren Arbeitsunfällen. Ein Mann kam ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Auf der Erddeponie am Heerberg in Obersontheim hat sich am Mittwochvormittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Laut Polizei ist gegen 10:40 Uhr ein 36-Jähriger von einem Radlader überrollt und tödlich verletzt worden. Der Radladerfahrer war gerade dabei, Kompost zu verladen und hatte den Mann offenbar übersehen. Ein Notarzt versuchte noch, ihn zu reanimieren, blieb allerdings erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Crailsheim: Hand zwischen Walzen eingeklemmt

Nur wenige Minuten zuvor, um 10:35 Uhr, geriet in Crailsheim ein 62-jähriger Mitarbeiter beim Laminieren mit seiner Hand zwischen die Walzen eines Laminiergeräts. Die Feuerwehr befreite den Mann, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.