Weihnachtsmarkt Heilbronn: So schützen sich Beschicker vor Kälte

Um es trotz eisiger Temperaturen jeden Tag mehrere Stunden in den Buden auf dem Weihnachtsmarkt auszuhalten, haben Beschicker aus Heilbronn Tipps und Tricks.

Den aktuellen Kälteeinbruch spüren auch Waffelbäckerinnen und Mützenverkäufer auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn. Um es trotz eisiger Temperaturen jeden Tag mehrere Stunden draußen auszuhalten, setzen laut einer nicht-repräsentativen SWR-Umfrage die meisten auf den sogenannten Zwiebellook, also mehrere Lagen an Kleidung. Manche Beschickerinnen und Beschicker profitieren auch von ihrer Ware - wie beispielsweise warmen Speisen. Wieder andere nutzen kleine Gasöfen oder elektronische Wärme-Fußmatten. Den meisten Befragten ist so etwas in diesem Jahr aber zu teuer, so der Tenor bei der Umfrage auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt.

Stromrechnung nach Verbrauch

Die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) als Veranstalter des Weihnachtsmarkts bestätigte auf SWR-Anfrage, dass Beschicker ihren Strom nach individuellem Verbrauch zahlen. Der Strom ist somit nicht pauschal in die Standgebühren inkludiert.

Generell weise die HMG als Veranstalter darauf hin, den Energieverbrauch an den Ständen in diesem Jahr soweit vertretbar und angemessen zu reduzieren. Im Bereich der Weihnachtsbeleuchtung wurde nach eigenen Angaben bis zu 50 Prozent Energie eingespart, indem die Brennzeiten verringert wurden: Statt ab 11 Uhr wird die Beleuchtung erst um 16 Uhr eingeschaltet. Auch am Abend wird eine Stunde eingespart: Um 21 Uhr statt wie sonst um 22 Uhr gehen die Lichter aus.