"Genius Loci": Mystische Landschaften und geheimnisvolle Gestalten

Der Kunstverein Heilbronn zeigt derzeit großformatige Bilder des Künstlers Till Gerhard. Die Kunstwerke sind mystische Landschaften mit Motiven der Popkultur und Hippie Bewegung.

In der Heilbronner Kunsthalle Vogelmann ist derzeit die Ausstellung "Genius Loci" von Till Gerhard zu sehen. In seinen Bildern verbindet der Künstler auf mystische Weise die Landschaftsmalerei mit Motiven aus der Popkultur, der Hippie- oder der Flower-Power-Bewegung. Wer die gemalten Landschaften von Till Gerhard betrachtet, könnte meinen, selbst in das Bild hinein gehen zu können, beschreibt die Ausstellungsleiterin des Heilbronner Kunstvereins, Matthia Löbke, die Werke.

Menschen ohne Gesichter

Ein wichtiges Merkmal von Gerhards Kunst sind die fast bedrohlich wirkenden Menschen, die er zeichnet. Manchmal mit komischen Kostümen in rituellen Szenen, und ihre Gesichter sind eigentlich fast nie zu erkennen. Er maskiert sie durch einen Farbtupfer, macht sie unkenntlich. Damit möchte der Künstler Individualität vermeiden.

Er sagt immer, wenn man ein Bild anguckt, ist es so, dass man immer versucht, das Gesicht zuerst zu lesen, wie ist die Laune? Wie ist die Stimmung? Was will uns das Gesicht sagen? Und das vermeidet er, in dem das öfter mal ein Farbklecks ist.

Gemälde von Till Gerhard in der Heilbronner Kunsthalle Vogelmann SWR

Bis zu zwanzig Schichten auf einem Bild

Till Gerhard arbeitet mit Öl und Acryl. Das sind zwei Farbmittel, die sich eigentlich abstoßen. Aber er nutzt das, weil es genau dann zu ganz eigenen und unterschiedlichen Reaktionen kommt. Manchmal schwimmen die Farben aus und ergeben eine wolkige Struktur, oder sie ziehen sich tropfenartig zusammen. Und genau diesen dynamischen Malprozess bezieht der Künstler mit ein. Till Gerhards Bilder brauchen Zeit, bis sie fertig sind. Zum Teil trägt er bis zu 20 Schichten auf.

Mit seiner Maltechnik schafft er diese starke Farbigkeit, spielt mit Licht und Schatten, den Tupfern, Schlieren und Übermalungen.

Till Gerhards "Exodus" in der Heilbronner Kunsthalle Vogelmann SWR

Fotovorlagen sind die Grundlage seiner Motive

Till Gerhard arbeitet viel nach Fotovorlagen, eigenen und gefundenen. Mitunter arbeitet er bis zu drei Motive in seine Bilder ein. Bei den Landschaften ist es teilweise so, dass er Landschaften nimmt, die sozusagen austauschbar sind, beispielsweise wie ein Wald. Aber es gibt auch Landschaften in denen ein konkreter, bekannter Berg zu sehen ist, wie beispielsweise auf dem Bild "Spirit Land". Der Berg liegt in Wales; aus seinen Steinen ist der innere Kreis von Stone Henge gebildet.

Kunstwerke erzählen eine Geschichte

Till Gerhard lebt sehr zurückgezogen in einem Waldatelier. Seine Kunst ist so gar nicht traditionell, sondern das krasse Gegenteil. Mit seinen Kunstwerken erzählt er immer auch Geschichten und zieht mit seinem malerischen Können und rätselhaften Botschaften die Betrachter in seinen Bann.