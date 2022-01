Tierwohl-Siegel verursacht höhere Kosten in der Molkerei

Die Hohenloher Molkerei hat größeren Aufwand durch das vierstufige Tierwohl-Siegel, das die großen Discounter wie Lidl und Aldi seit Jahresbeginn auch auf Milch anwenden.

Die Hohenloher Molkerei muss größeren Aufwand betreiben, um die Milch nach Haltungsstufen der Tiere zu trennen, wenn die Lebensmittelhändler die Milch nach dem vierstufigen Tierwohl-Siegel abnehmen.

Stufe 1, also Stall und Anbindehaltung, will kaum noch einer der im Tierwohllabel organisierten Discounter verkaufen.

In der Region Heilbronn-Franken werden aber 25 Prozent der Milchkühe noch so gehalten. Also muss die Milch schon beim Einsammeln getrennt werden, sagt Martin Boschet, der Geschäftsführende Vorstand der Hohenloher Molkerei in Schwäbisch Hall.

Sammelwagen der Hohenloher Molkerei Pressestelle Hohenloher Molkerei eG

"Der größte Aufwand ist die separate Milcherfassung. Das macht uns große Sorge, die Logistikkosten gehen ja momentan ohnehin durch die Decke."

Auch unter dem Begriff der Nachhaltigkeit sei strittig zu sehen, "wenn man dann zukünftig mit zwei Milchsammelwagen in Dörfer fahren muss, um Milch möglicherweise getrennt zu erfassen", sagte Boschet.

Milchströme trennen: Mehr Aufwand

Außerdem habe die Genossenschaft schon in zusätzliche Kapazitäten der Tanklager investiert, und die Milchströme in der Verarbeitung zu trennen, sei zwar kein Problem, aber aufwendiger als sonst. Das koste alles. Da reiche auch der Zuschlag nicht, der für die verschiedenen Stufen angeboten wird.

Lagertanks der Hohenloher Molkerei Schwäbisch Hall Hohenloher Molkerei

"Egal, wie hoch jetzt irgendwelche Zuschläge ausfallen für Haltungsformen in Stufen 2, 3 oder 4 - es geht darum, dass der Grundpreis, dass die Wertigkeit der Lebensmittel hier generell angehoben werden muss."

"Die Kosten bei unseren Landwirten und auch hier in der Molkerei explodieren regelrecht, und zwar in allen Bereichen", sagte Boschet. Momentan sei es nicht rentabel, in zusätzliche Produktionskapazitäten zu investieren.

Die Milchmengen sind schon 2020 gesunken. Für 2021 ist die Statistik zwar noch nicht fertig, aber Martin Boschet erwartet einen weiteren Rückgang - und zwar deutschlandweit.