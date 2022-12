50 Weihnachtsgeschenke für Tierheim-Tiere

Fellnasen im Tierheim werden eigentlich nur mit dem Nötigsten versorgt. Doch ein Ehepaar aus Fichtenberg hat in zwei Tierheimen Weihnachtsgeschenke verteilt.

50 Geschenke wie Katzenhöhlen, Leckerlis und Hundehütten sowie Geldspenden in Höhe von knapp 500 Euro hat das Ehepaar Hauptmann aus Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) zu Weihnachten an Tierheime in Backnang (Rems-Murr-Kreis) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) übergeben. Die Finanzen in Tierheimen sind meist sehr knapp, sodass die Vierbeiner nur mit dem Nötigsten versorgt werden können. Deshalb ist es der Familie Hauptmann mit ihrer Spendenaktion "Tierweihnacht im Schuhkarton" eine Herzensangelegenheit, auch den Tierheim-Tieren an Weihnachten etwas Gutes zu tun.

Steffen und Andrea Hauptmann aus Fichtenberg haben rund vier Wochen lang Spenden für Tierheim-Tiere gesammelt. privat: Andrea Hauptmann

Freude für Tiere an Weihnachten

Ähnlich dem bekannten Konzept "Weihnachten im Schuhkarton", bei dem Geschenke für Kinder in ärmeren Ländern gesammelt werden, will das Ehepaar Hauptmann mit ihrer Aktion Tieren, denen es nicht so gut geht, eine Freude machen.

SWR-Moderatorin Ivonne Schowtka hatte im Vorfeld mit Andrea Hauptmann gesprochen: