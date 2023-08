Im Sommer oder in den Ferien die Beine hochlegen? Klingt gut, für die Tierrettung Unterland bedeutet es aber eher Vierbeiner retten. Derzeit gibt es viele Einsätze.

Ob zurückgelassene Hunde im heißen Auto oder Wildtiere - die Tierrettung Unterland muss derzeit zu vielen Einsätzen ausrücken. Laut Einsatzleiter Jan Franke sind es bis zu fünfzehn Einsätze täglich im Gebiet.

So hatten etwa am Montagabend Passanten gemeldet, dass ein Schaf unterhalb des Wartberges in Heilbronn in einem Zaun feststeckt. Die Tierrettung Unterland rückte aus und forderte vor Ort noch Hilfe der Feuerwehr an. Die konnten mit einem Spreizer den Zaun auseinanderbiegen und das Tier retten.

Bereits am Freitagabend meldeten Fußgänger einen Hund, der in einem Auto in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) unter der Hitze litt. Das Parkticket zeigte laut Tierrettung Unterland, dass das Tier schon seit zwei Stunden im Fahrzeug saß. Die Fenster waren etwas geöffnet, so konnte im Auto eine Temperatur von 36 Grad gemessen werden. Die Tierrettung musste eine Scheibe "körnen" und sie so kontrolliert zerstören. Das Tier sei schweißgebadet gewesen. Die Tierhalter waren laut Tierrettung sehr uneinsichtig.

Dem Hund ging es nach viel Wasser besser. Pressestelle Tierrettung Unterland

So kommt es, gerade wenn es heiß ist, zu bis zu fünfzehn Einsätzen der Tierrettung Unterland täglich. Viele Wildtiere kämen mit den warmen Temperaturen und der Feuchtigkeit nicht zurecht, so Franke. Er rät dazu, auf alle Tiere zu achten. Am besten morgens oder abends im Schatten mit den Hunden rausgehen und bloß nicht im Auto zurücklassen.