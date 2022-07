Mehr Tiere in Not in Heilbronn: Stadt will Zusammenarbeit mit Tierrettung Unterland

Es gibt immer mehr Fälle von Tierrettungen in Heilbronn. Deshalb will die Stadt enger mit der Tierrettung Unterland zusammenarbeiten.

Ab August werden die Stadt Heilbronn und die Tierrettung Unterland kooperieren. Dazu wurde jetzt ein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Demnach wird die Tierrettung Unterland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) künftig viele Aufgaben übernehmen: beispielsweise Tiere in Not retten, zunächst artgerecht versorgen und transportieren.

Feuerwehr bietet weiterhin technische Unterstützung

Anlass für die Kooperation ist der starke Anstieg an Tieren, die sich in einer Notlage befinden und die bislang immer von der Feuerwehr gerettet und erstversorgt wurden. Die Kooperation entlastet also die Feuerwehr, die weiterhin jedoch technische Unterstützung leisten wird, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.