Für die Vertreter der Unterländer Tierrettung im australischen Katastrophengebiet hat der erste Einsatz begonnen. Auf Facebook gibt ein Helfer aus Neckarsulm einen ersten Einblick in die Arbeit.

Das erklärte Ziel von Jan Franke von der Tierrettung Unterland in Australien ist, Tiere aus den Brandzonen zu retten. Zusammen mit anderen Tierrettern flog er nach Down Under, um dort zu helfen - finanziert durch Spendengelder. Vergangenen Freitag kam der Tierretter aus dem Raum Heilbronn in Australien an. Derzeit ist er in einer Gruppe von sieben nicht-australischen Tierrettern unterwegs. Die Helfer ließen sich zunächst den Umgang mit heimischen Tieren zeigen.

Gelöschtes Gebiet nach verletzten Tieren absuchen

Der Einsatz ist bereits angelaufen. Nach Angaben des Leiters der Tierrettung Unterland Jan Franke gibt es vor Ort nur sporadisch Internet. Die Kontaktaufnahme seitens der Redaktion mit ihm ist schwierig. Auf Facebook teilte Franke mit, es gehe in ein ehemaliges Brandgebiet, das seit zehn Tagen als gelöscht gilt. Freigegeben wurde es allerdings erst jetzt richtig. Nun wollen die Tierretter mit Einheimischen das Gebiet absuchen, ob es noch verletzte Tiere gibt. Diese würden gesichert und versorgt.

Schulung im Umgang mit einheimischen Tieren

Zuvor seien die Helfer noch geschult worden, wie sie mit den einheimischen Tieren wie Kängurus, Koalas und Flughunden umgehen müssen. Zudem deckten sie sich mit Material ein. Es gebe mittlerweile auch Anfragen von Laien, die helfen wollten. Davor warnt Franke.