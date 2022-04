Sechs tote Schafe in Graben entdeckt

Ein Spaziergänger hat am Karfreitag in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sechs tote Schafe in einem Graben entdeckt. Das meldet die Polizei. Die Ohren der Tiere waren laut Polizei abgeschnitten. Deshalb war es nicht möglich, über die Marken in den Ohren auf den Besitzer zu schließen. An den Beinen hatte die Tiere Brandspuren. Zudem hätten sich die toten Tiere generell in einem schlechten Zustand befunden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Tiere nicht artgerecht gehalten wurden. In dem Graben wurden auch Strohreste gefunden. Teilweise zeigten die Kadaver laut Polizei schon deutliche Verwesungsspuren. Die Polizei in Wertheim sucht Zeugen zu dem Sachverhalt.