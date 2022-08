Bullenhitze: Auch Kuh und Co. suchen bei heißem Wetter Abkühlung

Wetterexperten fürchten am Donnerstag noch einmal Hitzerekorde. Doch nicht nur Menschen leiden unter den hohen Temperaturen, auch Tiere - beispielweise Nutzvieh.

Werden Hitzerekorde gebrochen und Temperaturen von etwa 40 Grad gemessen, müssen auch Tiere vor der Überhitzung geschützt werden. Oft bleibt dem Bauern und dem Vieh nur, das heiße Wetter zu ertragen, oder mit Technik dagegen anzukämpfen. Denn auch Schweine und Kühe fühlen sich als Nutztiere bei moderaten Temperaturen wohler - und arbeiten besser.

Schweine suchen von Natur aus Abkühlung im Wald

Miriam Lechner ist Beraterin im Bereich Schweinehaltung bei der Unabhängigen Erzeuger Gemeinschaft für Qualitätsferkel Hohenlohe-Franken (UEG) in Niederstetten-Adolzhausen (Main-Tauber-Kreis). Sie sorgt nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit den Landwirtinnen und Landwirten dafür, dass sich Schweine in den Ställen wohlfühlen. Kein Warmblüter, so Lechner, sei auf so eine Hitze gut vorbereitet.

Temperatur bei Masttieren wird mit einer Wärmebildkamera überprüft UEG Hohenlohe-Franken w.V.

Schweine suchten als Waldtiere von Natur aus, ähnlich wie Hunde oder Mäuse, Schutz im kühlen Dickicht. Da die Borstentiere nur über den Rüssel oder die Klauen schwitzen könnten, müssten sie sich durch einen Trick behelfen: "Sie brauchen Kontaktkühlung", sagt Lechner. Dazu müsse der Boden kühl sein. Am besten biete man ihnen eine feuchte Suhle mit Wasser.

Auch Schweinen ist es zu heiß. (Symbolbild) SWR Nicole Heidrich

Die Tiere leiden ebenso wie Menschen unter der Hitze, schwitzen können sie kaum. So kann es passieren, dass zum Beispiel Muttersauen weniger Milch geben, wenn es zu heiß ist. Das sei ein Risiko für die Ferkel. Die Tiere nehmen auch weniger Nahrung auf, um die Stoffwechselwärme zu begrenzen, sagt die Expertin. Der Körper fährt möglichst alle Aktivitäten herunter.

Mastschweine werden mit dem Wasserschlauch gekühlt UEG Hohenlohe-Franken w.V.

"Sphinx-Haltung" und moderne Kühlsysteme in den Ställen

Lechners erste Empfehlung für Bäuerinnen und Bauern bei Hitze sei: Morgens erst einmal mit dem Gartenschlauch durch die Ställe gehen und den Boden nass machen. Das sei wie auf einer Terrasse: Der Spaltenboden im Stall ist aus Beton, saugt das Wasser auf und lässt es verdunsten. Das merke man zum Beispiel im Schwimmbad, wenn man über einen nassen Boden barfuß gehe - über einen trockenen sei das unangenehmer. Diese Verdunstungskühlung nutzen die Tiere, indem sie sich in einer so genannten "Sphinx-Haltung" mit dem Bauch auf den Boden legen. Sie strecken die Vorderbeine von sich und kühlen sich mit erhobenem Kopf.

Hund kühlt sich am kalten Fußboden UEG Hohenlohe-Franken w.V.

In modernen Ställen gibt es aktive Kühlsysteme. Dabei wird der Boden benässt oder die Tiere von oben durch eine Sprinkleranlage, die auch zum Reinigen genutzt wird. Auch ein starker Sonneneinfall könne zum Beispiel durch Spiegelfolien begrenzt werden.

Kühe fühlen Hitzestress

Und auch Kühe sind durch die Hitze gestresst. Bernd Ehrmann ist Bio-Landwirt bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Die Wohlfühltemperatur der Kühe liege bei 15 bis 20 Grad, sagt er. So verbringen beispielsweise die Jungbullen ihre Tage lieber in einem Stall mit Durchzug, als draußen auf der Weide. Sie kommen nur die Nacht über raus. Die Kühe suchen unter den großen Obstbäumen auf der Weide Schatten. Ein weiteres Problem ist das Futter: Der Biolandwirt muss schon zufüttern. Das Gras auf der Weide bleibt vertrocknet, grüne Halme kommen kaum nach.

Unter der Trockenheit und den heißen Temperaturen leidet die Landwirtschaft derzeit generell. Und so bleibt Mensch und Tier nicht viel übrig, als sich abzukühlen und auf Regen zu hoffen.