Viele Tierheime benötigen dringend eine Sanierung. Oft fehlt aber das Geld. Doch einige Vereine in Heilbronn-Franken beweisen, dass es mit Ehrenamtlichen auch anders geht.

Einige Tierheime in der Region Heilbronn-Franken sind stark sanierungsbedürftig. Stefan Hitzler, Vorsitzender des Landestierschutzverbands Baden-Württemberg, kennt das Problem gut. Viele Einrichtungen stammen noch aus den 1950er und 1960er Jahren - und entsprechen längst nicht mehr heutigen Anforderungen.

Einen Neubau wie jetzt in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) auf die Beine zu stellen, sei für die meisten Tierschutzvereine nicht machbar, so Hitzler. Es sei eine "Mörderleistung" gewesen. Zudem seien die laufenden Kosten für Tierheime in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Doch nicht allen Einrichtungen geht es schlecht.

Tierschutzverein Crailsheim ermöglicht Neubau von Tierheim

Das Tierheim in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde in den 1970er-Jahren errichtet – unter völlig anderen baulichen Standards als heute. "Es war eine Katastrophe bei uns", erinnert sich Claudia Hofmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Crailsheim. Es habe keine Heizung gegeben, die Katzen seien in Gartenhütten untergebracht gewesen.

Mit dem Neubau im Jahr 2014 habe sich die Situation grundlegend verbessert. Der Weg dahin war allerdings ein Kraftakt: langwierige Gespräche mit Behörden, komplizierte Genehmigungsverfahren und schwierige Finanzierungsfragen. Trotzdem habe sich der Einsatz gelohnt – erst im vergangenen Jahr konnte sogar ein weiterer Anbau realisiert werden.

Modernstes Tierheim des Landes in Bad Mergentheim

Auch der Tierschutzverein Bad Mergentheim hat über viele Jahre auf ein neues Tierheim hingearbeitet. Mitte Mai konnten schließlich die ersten Tiere in das neue Gebäude einziehen – laut Landestierschutzverband ist es nun das modernste Tierheim Baden-Württembergs. Das Haus erfüllt hohe Hygienestandards und bietet deutlich mehr Platz für die Tiere, so Stefan Hitzler bei der Eröffnung. Der Bau kostete rund drei Millionen Euro. Die Finanzierung gelang überwiegend durch Spenden, ergänzt durch Landesförderungen und Unterstützung umliegender Kommunen.

Große und moderne Räume für Katzen im Tierheim Bad Mergentheim. SWR

Steigende Kosten belasten auch gut ausgestattete Heime

In Schwäbisch Hall ist das Tierheim erst rund 20 Jahre alt – akuter Sanierungsbedarf besteht laut Tierheimleiterin Elke Preuß nicht. Dennoch machen den Vereinen die stark gestiegenen Betriebskosten zu schaffen: Energie, Futter und vor allem Tierarztkosten belasten die Budgets zunehmend. Ein Grund sei die Reform der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). Allein die Kosten für die Kastration einer Katze haben sich im Vergleich zu früher vervierfacht.

Eine allgemeine Kastrationspflicht für Katzen würde die Lage etwas entspannen, so Preuß. Noch entscheidet das jede Gemeinde selbst. Streunende Katzen vermehren sich unkontrolliert. Ihr Nachwuchs sorgt meist in den Frühlings- und Sommermonaten für volle Tierheime. Die hohen Tierarztrechnungen würden einige Tierhalter abschrecken, vermutet Preuß. Viele seien auf die Kosten nicht vorbereitet. In der Folge werden Tiere häufig ausgesetzt.

Tierschutzvereine am Limit – Kommunen gefordert

Nicht alle Vereine schaffen es, ausreichend Spenden für einen Neubau oder eine umfassende Sanierung zu sammeln, erklärt Stefan Hitzler. Oft reichen die Mittel nur für den laufenden Betrieb. Größere Bauprojekte stellen viele Tierheime daher vor unlösbare Aufgaben. Hitzler fordert deshalb ein stärkeres kommunales Engagement: Tierheime seien ein gesellschaftliches Thema – dazu müssten sich die Kommunen bekennen.