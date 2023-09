Bad Mergentheim: Rund 170.000 Euro für Tierheim-Neubau

per Mail teilen

Die Tierheime platzen vielerorts aus allen Nähten. Weil auch in Bad Mergentheim mehr Platz für Hunde und Katzen benötigt wird, will die Stadt einen Neubau finanziell unterstützen.

Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) will den Neubau eines Tierheims im Stadtgebiet finanziell unterstützen. In der Beschlussvorlage des Gemeinderats steht der Betrag von 168.000 Euro. Am Donnerstag soll der Beschluss bekannt gegeben werden. Das Geld und das neue Tierheim würden dringend benötigt, sagte eine Sprecherin des Tierschutzvereins dem SWR, der das bisherige Tierheim betreibt und auch das künftige betreiben wird.

Altes Tierheim 50 Jahre alt

Das bisherige Tierheim Bad Mergentheim befindet sich in Igersheim (Main-Tauber-Kreis), es ist bereits 50 Jahre alt. Von maroden Wasser- und Stromleitungen und verschimmelten Wänden ist auf der Intenetseite des Tierheims zu lesen. "Es sind untragbare Verhältnisse", so die Sprecherin weiter. Die Zwinger seien zu klein, das Dach undicht und eine Quarantäne-Station für Hunde fehle ganz.

Fertigstellung im Jahr 2025

Das neue Gebäude soll den Vorgaben des deutschen Tierschutzbundes und des Veterinäramtes entsprechen. Die Baukosten sind auf insgesamt 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Das Geld soll mit einer Erbschaft, vor allem aber auch durch Spenden und nun eben einer öffentlichen Förderung zusammenkommen. In der ersten Jahreshälfte 2025 soll das neue Tierheim Bad Mergentheim in Betrieb gehen.