Auch das Technische Hilfswerk Wertheim (Main-Tauber-Kreis) beteiligt sich an den Aufräumarbeiten in Rheinland-Pfalz. Aktuell entstehe ein Bereitstellungsraums für Hilfskräfte am Nürburgring, so Oliver Guglhör vom THW Wertheim. Bis zu 1300 Helferinnen und Helfer sollen dort bald Platz finden. Zuvor galt es die Bundeswehr bei der Trinkwasserversorgung und die Bevölkerung zu unterstützen. So wurde in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde Müsch Beleuchtung von den Helfern aus Wertheim aufgebaut, da dort der Strom ausgefallen ist. Nach zwei Tagen Bereitschaft habe der aktive Einsatz aber auch allen Beteiligten aus Wertheim gezeigt warum die Arbeit des THW so wichtig ist, ergänzt Guglhör.