Das Technische Hilfswerk (THW) Wertheim ist seit etwa einer Woche im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Aktuell unterstützen die Helfer die Bundeswehr in der Gemeinde Rech.

Die Bilder werden die THW-Helfer aus dem Main-Tauber-Kreis wohl so schnell nicht aus ihren Köpfen bekommen. "Die Realität war und ist deutlich schlimmer als es die Fernsehaufnahmen vermitteln können", schreiben sie auf ihrer Facebookseite und halten so Familie, Freunde und Interessierte auf dem Laufenden.

THW unterstützt die Bundeswehr

In der ersten Nacht mussten die Einsatzkräfte zunächst für die Beleuchtung sorgen, damit die Aufräumarbeiten nicht unterbrochen werden mussten. Erst in den frühen Morgenstunden wurde den Helfern des THW das gesamte Ausmaß der Zerstörung richtig bewusst. Zwar hatten die nachts geführten Gespräche mit Anwohnern und dem Ortsvorsteher ein dramatisches Bild befürchten lassen, aber die Realität bot ihnen ein noch schlimmeres.

Die Aufgaben: Keller auspumpen, dann mit Wasser spülen, um auch den abgesetzten Schlamm abpumpen zu können - die Arbeit zehrt an den Kräften. Nach Bereitschaftszeiten in Hermeskeil bei Trier und Grafschaft bei Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde die Einheit aus Wertheim in den Bereitstellungsraum am Nürburgring verlegt, wo sie noch kräftig beim Aufbau geholfen haben.

Doch eine neue Aufgabe ließ nicht lange auf sich warten: Nun hieß es, die Bundeswehr zu unterstützen. Und so müssen beispielsweise unzählige Transporthubschrauber mit Trinkwasser beladen werden.

Das THW Wertheim im Katastropheneinsatz THW Wertheim

Dankbarkeit schenkt Kraft und Motivation

Aktuell hilft das THW Wertheim in den Orten Müsch und Rech. In den von den Wassermassen stark betroffenen beiden Orten an der Ahr erfahren die Helfer viel Dankbarkeit, erzählt Sven Guglhör vom THW.

"Die Dankbarkeit bestätigt zum einen den Entschluss, im THW aktiv sein zu wollen, und gibt uns auch Kraft und Motivation für die noch anstehenden Aufgaben."

Wann der Einsatz für die THW-Kameraden aus Wertheim beendet sein wird, und ob es danach weitere Einsätze im Starkregengebiet gibt, ist derzeit noch offen.