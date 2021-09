THW-Hilfskräfte aus Heilbronn-Franken bei Gedenkfeier für Flutopfer dabei

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz hat am Mittwochnachmittag am Nürburgring der Opfer der verheerenden Flutkatastrophe gedacht. Mit dabei waren auch Hilfskräfte aus der Region Heilbronn-Franken.

Gut sieben Wochen nach dem verheerenden Hochwasser an Ahr, Prüm und Kyll fand am Mittwochnachmittag in der Ring-Arena auf dem Nürburgring im Ahrtal eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Flutkatastrophe statt.

Daran nahmen auch viele Hilfskräfte aus der Region Heilbronn-Franken teil. Denn unter anderem halfen nach dem Hochwasser viele Feuerwehren aus den Kreisen Schwäbisch Hall und Main-Tauber. Allein das Technische Hilfswerk (THW) hatte bis zu 200 freiwillige Helfer vor Ort.

THW-Kräfte aus Pfedelbach, Heilbronn, Künzelsau und Wertheim bauten beispielsweise im Landkreis Ahrweiler eine Behelfsbrücke. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

"Gedenkfeier kann helfen"

Der Leiter der Regionalen Koordinierungsstelle des THW in Heilbronn, Christian Geier, sagte dem SWR, für die Helfer sind solche Veranstaltungen nach Unglücken dieses Ausmaßes sehr wichtig.