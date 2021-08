Die Stadtwerke Schwäbisch Hall gehen davon aus, dass es noch zwei Wochen dauert, bis alle Kunden der Ahrtalwerke im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz zumindest provisorisch wieder Strom haben. Den Stadtwerken gehören 49 Prozent des regionalen Stromversorgers. Bis der Zustand des Netzes wieder so ist wie vor dem Hochwasser, werde es aber noch Jahre dauern, so Gebhard Gentner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Laut ihm seien etwa 50 bis 60 Prozent des Netztes verloren. Das bedeute beispielsweise: Trafo-Stationen sind abgängig, Kabelverteiler wurden weggeschwemmt und Kabel wurden teils einfach aus dem Boden gerissen. Ganze Straßenzüge seien nicht mehr vorhanden, diese müssten neu aufgebaut werden, so Gentner. "Nach dem Ausmaß der Katastrophe muss man sicherlich noch fünf Jahre rechnen." mehr...