Thomas Haas ist neuer Bürgermeister

Der künftige Bürgermeister von Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) heißt Thomas Haas. Er setzte sich bei der Wahl am Sonntag mit gut 56 Prozent der Stimmen gegen seinen Mitbewerber Reinhold Niebel durch. Der bisherige Bürgermeister von Satteldorf Kurt Wackler war nicht mehr angetreten. Haas möchte in seinem neuen Amt ab April vor allem zwei Dinge angehen: einerseits den Stand Satteldorfs, die gute Entwicklung, die die Gemeinde in seinen Augen genommen habe, erhalten. Auf der anderen Seite möchte Haas, Jahrgang 1992, aus einer "jüngeren Perspektive" neue Themen angehen, allem voran Klima- und Umweltschutz, wie er sagte. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 58 Prozent.