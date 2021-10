Thomas Gruber neuer CDU-Kreisvorsitzender Hohenlohe

per Mail teilen

Thomas Gruber ist neuer Kreisvorsitzender der CDU Hohenlohe. Der 41-Jährige wurde vom Kreisparteitag mit 93,7 Prozent der Stimmen gewählt und löst den bisherigen Vorsitzenden Arnulf von Eyb ab, der nicht mehr kandidierte. Die Verjüngung der CDU in Hohenlohe könne dabei auch Vorbild für den Bund sein, sagte Gruber nach seiner Wahl. Die Basis wünsche sich mehr Gehör zu finden und dass auch eine gewisse Demut gezeigt wird nach der verlorenen Bundestagswahl. "Wir sollen in uns gehen, ein bisschen Ruhe reinbringen, eine neue Ausrichtung und eine neue Führung finden, dazu eine Verjüngung, das seien die Dinge die gewünscht werden, um dann mit neuer Kraft zu alter Stärke zu finden.", so Gruber weiter.