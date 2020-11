per Mail teilen

Mit scharfer Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Heilbronner Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf einen möglichen Corona-Lockdown in der Gastronomie reagiert. Für den Heilbronner Vorsitzenden Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Thomas Aurich ist der Lockdown keine angemessene Lösung, die Verbreitung des Corona-Virus in den Griff zu bekommen.