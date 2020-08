per Mail teilen

Die Firma Thermo-Pack in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) schließt ihre Folienproduktion. Laut einer Pressemitteilung sollen 140 Arbeitsplätze wegfallen.

Folienproduktion bei Thermo-Pack Pressestelle Thermo-Pack

"Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir keine Perspektive mehr erkennen", wird der Präsident der Rommelag-Gruppe, Eigentümer von Thermo-Pack in Gaildorf, Bernd Hansen zitiert. Thermo-Pack entwickelt Verpackungen auf Basis von Kunststoff-Folien unter anderem für Lebensmittel, Kosmetika und Pharmaka. In Zukunft wolle sich das Unternehmen auf die Produkte für den Pharma-Bereich konzentrieren.

"Der Schritt fällt uns, gerade auch als Gründerfamilie, sehr schwer. Er ist jedoch aufgrund der gegebenen Situation und der negativen Aussichten unumgänglich." Jakob Hansen, Thermo-Pack-Geschäftsführer

Ende Oktober soll Produktion auslaufen

Bis Ende Oktober soll die Produktion von klassischen Standardfolien am Standort Gaildorf auslaufen, dann verlieren rund 140 Mitarbeiter ihren Job. Eine Transfergesellschaft soll sie aufnehmen und helfen, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Die Auszubildenden sollen nach Möglichkeit einen Ausbildungsplatz innerhalb der Rommelag-Gruppe angeboten bekommen.

Auch die Stadt Gaildorf hofft, dass die Mitarbeiter bald unterkommen.

"Wir hoffen, dass die in eine Transfergesellschaft überführten Mitarbeiter rasch in den umliegenden Firmen und Unternehmen einen neuen Arbeitsplatz angeboten bekommen, da dort wohl auch in der Corona-Krise eine rege Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften besteht." Daniel Kuhn, Sprecher Gaildorf

Thermo-Pack strauchelt seit Jahren

Thermo-Pack wurde 1952 es als erstes Unternehmen gegründet und legte damit den Grundstein für die heutige Rommelag-Unternehmensgruppe, heißt es. Schon seit Jahren habe das Werk, trotz Investitionen und Prozessoptimierungen, nicht mehr dem Wettbewerb und den steigenden Marktanforderungen stand halten können. Es sei für das Werk keine Besserung in Sicht gewesen, verstärkt wurde diese Lage durch die Corona-Krise, so die Mitteilung.