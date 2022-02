Das Heilbronner Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und die NetPlans GmbH sind am Montag bei einem landesweiten Schulwettbewerb mit dem Sonderpreis "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" ausgezeichnet worden. Das Preisgeld von 7.500 Euro soll in mehrere Projekte in Afrika fließen, erklärt Michael Tossenberger von der Schulleitung. Seit Jahren gebe es eine Kooperation mit einem Theater in Nairobi und mit einer Schule in Nigeria. Mit dem Geld wolle man dort Aktivitäten unterstützen, so Tossenberger.