Theo Schirmer feiert 80. Geburtstag

Der langjährige Betriebsratsvorsitzende von Audi Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Theo Schirmer feiert seinen 80.Geburtstag. Er war ein echtes Audi Urgestein. Er erlebte noch die Zeit von Audi NSU in den 1970er Jahren und historische Aufnahmen sehen den großgewachsenen Mann 1975 ganz vorne beim Marsch nach Heilbronn, als VW den Standort der Tochter Audi NSU in Neckarsulm schließen wollte. Schirmer war seit 1987 Neckarsulmer Betriebsratschef, insgesamt 23 Jahre lang, er saß im Aufsichtsrat, war VW Weltkonzernbetriebsrat und bekleidete mehrere Ehrenämter unter anderem als Arbeitsrichter. Im Jahr 2000 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande und wurde von dem damaligen Arbeitsminister Riester feierlich verabschiedet.