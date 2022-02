Theaterschiff startet Anfang März

Das Theaterschiff Heilbronn will am 5. März unter Corona-Auflagen wieder seinen Betrieb aufnehmen. Die schwimmende Bühne hatte, mit einer kurzen Unterbrechung, knapp zwei Jahre pandemiebedingt pausieren müssen. Mit reduzierter Besucherauslastung und unter 2G-Bedingungen sollen die Aufführungen künftig stattfinden. Die Betreiber wollen das Publikum vor allem mit Komödien zurückgewinnen. Der Vorverkauf laufe bereits gut an, wie Christian Marten-Molnar, künstlerischer Leiter des Theaterschiffs, dem SWR sagte. Außerdem habe man die Zwangspause für Renovierungsarbeiten und das Installieren einer Lüftungsanlage genutzt. Zum Neustart am 5. März soll die beliebte Eigenproduktion "Heinz-Ehrhardt-Abend" aufgeführt werden.