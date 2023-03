Am Wochenende entwickeln Kinder zusammen mit dem Theater der Frankenfestspiele Röttingen im Taubertal ihr eigenes Theaterstück. Anschließend wird das Stück aufgeführt.

In der Theaterakademie der Frankenfestspiele Röttingen in der Region Tauberfranken lernen am Wochenende Kinder das Theaterspiel kennen. Die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren schreiben dabei ihr eigenes Theaterstück und entwickeln ihre eigenen Rollen. Zusammen mit einer Theaterpädagogin wird dann zusammen geprobt. Am Sonntag soll das Stück aufgeführt werden.

Kinder entwickeln eigene Rollen

Bei der Theaterakademie stehe die Persönlichkeit des Kindes im Vordergrund und wie es seine Rolle selbst entwickeln kann, heißt es. Die Akademie ist eine Kooperation zwischen dem Jungen Theater der Frankenfestspiele Röttingen und der Theaterpädagogin Gabriela Anna Schmid. Kinder sollen so die Möglichkeit bekommen, sich frei zu spielen und sich selbst zu entdecken.