Theater: Wie es Kinder vor Gefahren im Internet beschützen kann

Kinder können Smartphones intuitiv bedienen, doch mit den Gefahren durch Betrüger und Co. können Sie nicht gut umgehen. Mit Theaterpädagogik können Kinder und Eltern dazulernen.

Wie kann man Kinder besser vor den Gefahren im Internet und Spielsucht am Handy schützen? Das Jugendamt im Main-Tauber-Kreis organisiert dafür jedes Jahr Theaterstücke an Schulen - zuletzt in Assamstadt und Kupprichhausen.

Vor den Grundschulklassen erzählten die Schauspieler die Geschichte von Leonie, die mit ihrem Tablet in einen Märchenwald abtaucht, der sie immer tiefer hinein lockt. Die Schauspieler sprechen die Kinder währenddessen und danach direkt an und stoßen so viele Gedanken bei ihnen an, berichtet Organisator Alexander Koch. Dadurch sollen Eltern und Lehrkräfte wiederum besser auf ihre Kinder eingehen können.

"Wir haben auch schon mitgeteilt bekommen, dass die Kinder das, was sie in der Schule erlebt haben, auch am Esstisch teilen."

Alexander Koch ist bei den Theaterstücken immer dabei und sagt, die Kinder sind stolz darauf, was sie alles im Internet entdecken und wie sicher sie Plattformen wie YouTube und TikTok bedienen könnten. Aber sie seien nicht gut gewappnet, wenn es um die Gefahren ginge.

Gefahren für Kinder am Smartphone

"AGBs weiterklicken, Verträge abschließen, sich auf Portalen bewegen, wo sie definitiv nichts zu suchen haben."

Alexander Koch sagt, die Kinder bräuchten einen kontrollierten Umgang mit den Medien und müssten für die Gefahren sensibilisiert werden.