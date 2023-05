Theater Heilbronn plant 28 Premieren in der neuen Spielzeit

Mit 28 neuen Inszenierungen, zwei Uraufführungen, zwei Festivals und mehreren Gesprächsreihen will das Theater Heilbronn zum gesellschaftlichen Diskurs einladen.

Das Theater Heilbronn hat den Spielplan für die kommende Spielzeit ab Herbst vorgestellt. Auf dem Programm stehen 28 Premieren. Eröffnet wird die Spielzeit am 23. September mit "Woyzeck" von Georg Büchner, inszeniert vom Intendanten des Theaters Heilbronn Axel Vornam. Ein dramatisches Stück über die soziale Verelendung und Ausgrenzung. In der Weihnachtszeit steht eines der beliebtesten Märchen aus 1001 Nacht auf dem Spielplan für die ganze Familie "Sindbad der Seefahrer", das am 5. November 2023 Premiere feiert.

Besucherzahlen steigen wieder an

Die Besucherzahlen steigen wieder an und werden, so ist sich Intendant Axel Vornam sicher, bald wieder an die Zeiten vor Corona anknüpfen können. Er freue sich auf das neue Programm ab Herbst, besonders auch auf die turbulente Komödie "Ab in den Schrank" von Sébastien Castro. Im Frühjahr kommt das Pfalztheater mit einer neuen Inszenierung von Wolfgang Amadeus Lieblingsoper "Die Zauberflöte" an das Theater Heilbronn. Die Premiere findet am 16. März 2024 statt.

Junges Theater in der BOXX

In der BOXX wird das Stück "Nach vorn, nach Süden" für Jugendliche ab 12 Jahren uraufgeführt. Ausgangspunkt ist ein Hinterhof eines Supermarktes, der Start eines wilden Sommertrips dreier Jugendlicher wird. Für die ganz Kleinen ab vier Jahren kommt der Bilderbuchklassiker "Alexander und die Aufziehmaus" von Leo Lionni auf die Bühne. Die Premiere findet im Rahmen des "Science & Theatre"-Festivals am 17. November 2023 statt.

Zwei Festivals wieder im Programm

Neben dem üblichen Theaterprogramm sind zwei Festivals, "Science & Theatre" und "Tanz! Heilbronn" geplant, außerdem finden verschiedene Gesprächsreihen statt. Dazu ist das Theater Spezial "Groß.Klein.Kunst." geplant. Rund zehn Programme aus Kabarett und Comedy sind zusammengestellt, die im Komödienhaus oder im Großen Haus zu sehen sein werden.