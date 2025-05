per Mail teilen

Die Belastung des Trinkwassers mit der giftigen Chemikalie TFA nimmt weiter zu – auch in der Region Heilbronn-Franken. Wasserversorger reagieren nun mit ersten Maßnahmen.

In ganz Baden-Württemberg steigt der Gehalt an Trifluoressigsäure (TFA) im Grund- und Trinkwasser. Die als "Ewigkeitschemikalie" bekannte Substanz gilt als besonders problematisch, da sie sich in der Umwelt kaum abbaut. Die Wasserversorgung Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat jetzt erste Maßnahmen gestartet, um die Chemikalie aus dem Wasser zu filtern.

Wasserversorgung Bad Rappenau will mit Aktivkohle TFA rausfiltern

Derzeit laufen Pilotprojekte, bei denen neue Filteranlagen – etwa auf Aktivkohlebasis – getestet werden. Damit soll TFA aus dem Grundwasser entfernt werden, sagte Alexander Freigang, Geschäftsführer der Wasserversorgung Bad Rappenau dem SWR. Die Verfahren befinden sich allerdings noch in der Erprobungsphase. Außerdem seien die Filtermaßnahmen mit hohen Kosten verbunden, heißt es.

Der Zweckverband Bad Rappenau versorgt 34 Gemeinden mit Trinkwasser. Die Überwachung sei demnach recht umfangreich: Viermal im Jahr werde das Wasser auf TFA untersucht, so Freigang weiter. Zwar sei die Trinkwasserqualität aktuell noch gut, doch die Belastung müsse langfristig gesenkt werden. Nur so könne die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.

Was ist eigentlich TFA?

TFA entsteht unter anderem durch den Abbau von Kältemitteln oder Pflanzenschutzmitteln. Wegen ihrer stabilen chemischen Struktur verbleibt die Substanz dauerhaft in der Umwelt – daher der Name "Ewigkeitschemikalie".

TFA ist nach aktueller Einschätzung der deutschen Behörden fortpflanzungsgefährdend und besitzt umweltkritische Stoffeigenschaften. Laut Umweltbundesamt wird die neue fachliche Bewertung der Einschätzung derzeit geprüft .

Rund zwei Drittel des Trinkwassers in Baden-Württemberg stammen aus dem Grundwasser.