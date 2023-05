Wer folgt auf Teusser Mineralbrunnen beim Sponsoring?

Die Heilbronn Marketing GmbH muss für Veranstaltungen wie das Heilbronner Weindorf einen neuen Partner beim Wasser finden. Teusser Mineralbrunnen steigt beim Sponsoring aus.

Der Löwensteiner Getränkehersteller Teusser Mineralbrunnen (Kreis Heilbronn) stellt das bisherige Sponsoring für viele Veranstaltungen in der Region in Frage. "Zum Heilbronner Weindorf und anderen laufenden Kooperationen hat uns der neue Eigentümer gesagt, dass man dort nicht einsteigen wird", sagte Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH dem SWR.

Bange sei ihm nicht, so Schoch, doch es bedeute viel Aufwand, sich nach neuen Wasserpartnern umsehen zu müssen. Für das Heilbronner Weindorf seien Anfragen an andere Lieferanten aus der Region am Donnerstag rausgegangen. Veranstaltungen stünden keine auf Kippe aber die Kooperation mit Teusser sei eine langjährig gut eingespielte Partnerschaft gewesen. Zum Beispiel bei der Logistik des Trollinger Marathons, so Schoch weiter.

Ausgelassene Stimmung beim Jubiläumsweindorf (2022) in der Heilbronner Innenstadt. (Archivbild) Heilbronn Marketing GmbH/Jürgen Häffner

Schoch: Trotz Insolvenz eine Überraschung

Teusser war im Frühjahr in die Insolvenz gerutscht. Das Bieterverfahren konnte der Unternehmer Christoph Stefan Mühlbauer aus Bayern für sich entscheiden. Er wird den Getränkehersteller zum 1. Juni 2023 übernehmen. Bis zuletzt habe es vom Insolvenzverwalter geheißen, die Veranstaltungen seien gesichert, so Schoch. Deshalb sei die Ankündigung zum Aus beim Sponsoring für ihn nun doch überraschend gekommen.

Natürlich bleibe auch nach der Entscheidung die Möglichkeit für Teusser bestehen, sich für Veranstaltungen zu bewerben, meint Schoch. Das Unternehmen habe ein großen Namen und eine lange Tradition in der Region.