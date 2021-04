Täglich von 10 bis 14 Uhr steht das Zelt eines Gesundheits-Dienstleisters an einem anderen Standort von Filialleiter Steffen Uelzhöfer. Corona-Schnelltests werden jetzt auch in einigen Edeka-Filialen im Raum Heilbronn angeboten.

Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter können sich dort kostenlos testen lassen. Bereits seit zwei Wochen betreibt die Drogeriekette DM Schnelltestzentren, vorerst allerdings nur in Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. Während DM offizieller Partner des Landes Baden-Württemberg ist, werden die Corona-Teststationen bei Edeka im Raum Heilbronn in Eigeninitiative betrieben. Uelzhöfer hat zwei Standorte in Heilbronn und jeweils einen in Ellhofen, Neuenstadt und Untergruppenbach.

Auch die Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will auf den Parkplätzen ihrer Filialen von Kaufland und Lidl ein bundesweites Netz mit Testzentren aufbauen. In Eppingen und in Heilbronn gibt es bereits jeweils eine Station