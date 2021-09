Schnelltestzentrum im Alten Schlachthaus schließt

Die Stadt Schwäbisch Hall beendet ihr kommunales Schnelltestangebot. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Corona-Krisenstab der Haller Stadtverwaltung hat demnach beschlossen, dass im Testzentrum im Alten Schlachthaus am 3. Oktober zum letzten Mal Schnelltests angeboten werden. Hintergrund sind laut einer Mitteilung eine stark sinkende Nachfrage nach Schnelltests durch eine steigende Impfquote, Testungen von Schülerinnen und Schülern in den Schulen und die Tatsache, dass aktuell nur noch in wenigen Bereichen überhaupt ein Testnachweis verlangt werde. Seit Beginn der Testungen in Schwäbisch Hall im März wurden mehr als 70.000 Tests durchgeführt, von denen fast 1.900 positiv waren.