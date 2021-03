Die Kommunen in der Region stellen sich weiter auf den Alltag in der Pandemie ein. Unter anderem ist in Schwäbisch Hall ein kommunales Corona-Testzentrum in Betrieb gegangen.

Am Mittwoch öffnete es zum ersten Mal im Schulzentrum West. Gedacht ist es für Pädagogen, aber auch für andere Bürger. Wer nicht ausdrücklich testberechtigt ist, müsse zehn Euro zahlen, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) will jetzt bei Gemeinderatssitzungen auf eine durchgehende Maskenpflicht verzichten. Für Teilnehmer und Besucher sollen es Schnelltests geben, hat die Kommune angekündigt. Auf dem Weg zum und vom eigenen Platz müsse aber weiter Maske getragen werden. Online-Seminar für Vereine und Erklärvideo Die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) organisiert für den 23. März ein Online-Seminar für Vereine. Es soll um Rechtsfragen gehen - etwa, wie dieses Jahr Hauptversammlungen durchgeführt werden können. Unterdessen befürchtet der erste Landesbeamte des Main-Tauber-Kreises Christoph Schauder, Bund und Länder könnten die Corona-Regeln zu schnell lockern. Es müsse unbedingt verhindert werden, dass die Infektionszahlen wieder nach oben gehen, etwa durch soziale Kontakte, sagte Schauder dem SWR. Der Hohenlohekreis hat einen Erklär-Film ins Netz gestellt, wie im Öhringer Impfzentrum die Impfung abläuft: