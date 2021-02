Die im landesweiten Vergleich überdurchschnittlich hohen Inzidenzwerte in Heilbronn erklärt sich die Stadt auch damit, dass der Stadtkreis ein eigenes Gesundheitsamt hat. Damit könne intensiver getestet werden als in anderen Kommunen.

Am Montag lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 199. Mit diesem Wert ist Heilbronn weiter landesweit Spitzenreiter. Dies liege laut Stadtverwaltung auch daran, dass man im städtischen Gesundheitsamt zum einen Kontakte intensiver nachverfolgen könne. Zudem werden alle Kontaktpersonen - auch ohne Symptome - getestet.

Uneinheitliche Teststrategie in den Städten

Diese intensive Teststrategie hält die Stadtspitze "unbedingt für richtig". Ein Vergleich mit anderen Städten sei allerdings nur aussagekräftig bei gleicher Teststrategie. Diese sei jedoch nicht einheitlich vorgeschrieben.

Viele Infektionen im privaten Bereich

Laut Sozialbürgermeisterin Agnes Christner verteilten sich Corona-Neuinfektionen gleichmäßig über alle Stadtteile. Es gebe keinen Hotspot, lokale Infektionsherde seien nicht nachweisbar. Besonders kontrolliert werden vom Ordnungsdienst aktuell etwa Spiel- oder Bolzplätze. Dort habe es häufiger Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gegeben. Auffallend sei gleichbleibend eine familiäre Häufung. Ganze Familien seien teils an Covid-19 erkrankt.

"Wir haben viele Infektionen im privaten Bereich, wir hatten Häufungen in den Pflegeeinrichtungen, manche Menschen stecken sich auch am Arbeitsplatz an. (...) Es gibt allerdings auch Menschen, die einfach nicht nachvollziehen können, wo sie sich angesteckt haben. Die sagen, ich habe mich an alles gehalten und kann mir gar nicht erklären, woher das jetzt kommt." Agnes Christner, Sozialbürgermeisterin Heilbronn

Verschärfte Maskenpflicht in Heilbronn

Außerdem hat die Stadt Heilbronn hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die die Maskenpflicht nochmal verschärft. So ist es jetzt Pflicht, in Warteschlangen eine Maske zu tragen, etwa vor Arztpraxen oder der Post. Außerdem gilt auf Spielplätzen jetzt ebenfalls eine Maskenpflicht - für Begleitpersonen ab 14 Jahren. Mit den neuen Regelungen geht die Stadt über die Verordnung des Landes hinaus. Als Grund werden Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen genannt. Der Kommunale Ordnungsdienst achte derzeit besonders auf Personenansammlungen und die Maskenpflicht. Verstöße gebe es immer wieder an zentralen Haltestellen wie am Marktplatz oder am Bahnhof. Nach wie vor gilt wie bisher eine Maskenpflicht in der Heilbronner Innenstadt, vor allem in der Fußgängerzone.

Erstimpfungen in Pflegeeinrichtungen demnächst abgeschlossen

Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen in die Impfungen. Man sei darauf eingestellt, die Kapazitäten sehr schnell auf bis zu 800 Impfungen pro Tag an sieben Tagen auszuweiten. In den nächsten Tagen seien die ersten Imfpungen in allen Heilbronner Pflegeeinrichtungen bereits abgeschlossen, einige Bewohner haben teilweise schon ihre zweite Impfung erhalten, hieß es.