Für Senioren- und Pflegeheime gilt ab Montag eine erweiterte Corona-Testpflicht. Beschäftigte müssen künftig dreimal pro Woche anstatt bisher zweimal getestet werden. Neu ist auch, dass Pflegeeinrichtungen Besuchern einen PoC-Antigentest anbieten müssen.

Die Leiterin des Seniorenzentrums St. Bernhard in Künzelsau, Claudia Alt, sieht die Tests als große personelle Herausforderung für die Heime. Fachkräfte, die testen, fehlten dann in der Pflege, sagte sie dem SWR.

"Die Herausforderung liegt darin, dass wir nicht mehr Personal im Haus haben, die die Testungen durchführen dürfen. Und das heißt, die Fachkräfte sind dann aus dem normalen Pflegedienst raus und die fehlen dann einfach auf Station." Claudia Alt, Leiterin Seniorenzentrum St. Bernhard

In der Region Heilbronn-Franken gab es bereits mehrere Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen. Aktuell ist etwa ein Pflegeheim in Bad Mergentheim betroffen. Dort sind sowohl Bewohner als auch Beschäftigte betroffen.