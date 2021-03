Die Stadt Neckarsulm hat eine eigene Corona-Testoffensive gestartet. Ziel ist es auch regelmäßig Tests für die Bevölkerung anzubieten und - so die Stadtverwaltung - zu einem normalen Leben zurückzukehren.

Geplant sind mehrere Stufen, schreibt die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in einer Mitteilung. In Zusammenarbeit mit örtlichen Hilfsorganisationen und Medizinern sei eine kommunale Teststrategie erarbeitet worden, um die geplanten Öffnungsschritte zu begleiten.

Corona-Tests in Eigenregie

Bereits seit knapp zwei Wochen werden Lehrpersonal, Erzieherinnen und Erzieher und Betreuungskräfte an Schulen und Kitas zweimal wöchentlich getestet. "Nach Schulung durch den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) übernehmen die Erzieherinnen und das ergänzende Betreuungspersonal die Durchführung der Tests in Eigenregie", heißt es.

Ausweitung auf Schülerschaft und Gesamtbevölkerung

Nun hat die Stadt die Tests auf die Schülerschaft des Albert-Schweitzer-Gymnasiums ausgeweitet. Nach Absprache mit den Eltern sollen in einem nächsten Schritt die Kinder und Jugendlichen aller städtischen Schulen getestet werden. Auch für Kindergartenkinder steht ein sogenannter Lutschertest zur Verfügung. Schließlich wird am 15. März in der Sulmturnhalle für die Gesamtbevölkerung ein Testzentrum in Betrieb gehen.