Testfahrten mit autonomen Shuttles geplant

In Heilbronn sollen bald selbstständig fahrende Minibusse getestet werden. Der Minibus soll bei einer Bürgerinformation am 13. November auf dem Heilbronner Bildungscampus vorgestellt werden, bestätigte die Heilbronner Hochschule dem SWR. Die Route zwischen dem Science-Center Experimenta und dem Hauptbahnhof ist als Probestrecke geplant und soll im kommenden Dezember oder Januar erstmals befahren werden. Vorerst werden die Fahrten kostenfrei sein. Vorgesehen ist, die Fahrstrecke 2023 zum Bildungscampus und ein Jahr später in die Heilbronner Innenstadt zu verlängern. In der zweiten Novemberwoche soll der TÜV die ersten Fahrten auf dem Campusgelände der Hochschule begutachten.