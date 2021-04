per Mail teilen

Bei einem Brand in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind in der Nacht auf Samstag ein Tennisheim sowie die komplette Einrichtung vollständig zerstört worden, ein Duschcontainer wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 86.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt an der Heizung. Als das Feuer ausbrach, befanden sich zwei Mitglieder des Vereins im Tennisheim. Deren Löschversuche blieben erfolglos. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort.