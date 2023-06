Dominic Thiem beim Heilbronner Neckarcup

Am Sonntag beginnt in Heilbronn der 9. Neckarcup. Bei dem Tennisturnier ist das Preisgeld auf 145.000 Euro erhöht worden. Ein Grund mehr, wieder Tennis auf Weltniveau zu erwarten.

Beim 9. Neckarcup in Heilbronn ist ab Sonntag wieder Weltklasse-Tennis zu erwarten. Mit dem Österreicher Dominic Thiem hat ein ehemaliger Top-Ten-Spieler bereits zugesagt. Am Samstag werden voraussichtlich noch zwei, drei Spieler nachmelden, die bei den French Open in Paris in den ersten Runden ausgeschieden sind. Dadurch wird das sportliche Niveau weiter gesteigert.

8.000 Fans erwartet

Der Sieger des Turniers, das endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen ausgetragen werden kann, bekommt am kommenden Sonntag rund 20.000 Euro Preisgeld. Der Gesamtetat ist laut Veranstalter auf rund eine halbe Million Euro erhöht worden.

Wenn alles optimal läuft und das Wetter mitspielt, werden bis zum Finale rund 8.000 Tennisfans beim Neckarcup erwartet. Das hochklassige Turnier soll die Sportstadt Heilbronn nach Angaben der Stadt weiter aufwerten.