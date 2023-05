Weltklasse-Tennis beim Heilbronner Neckarcup

Nach den Corona-Einschränkungen in den Vorjahren, soll es nun wieder Spitzensport für alle geben. Anfang Juni wird beim Neckarcup in Heilbronn Tennis auf höchstem Niveau geboten.

In diesem Jahr kann der Neckarcup endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Vom 4. Juni an wird in Heilbronn Tennis auf Weltniveau geboten. Das sagten die Veranstalter am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Der Termin im Juni soll die Qualität des Profi-Turniers weiter steigern.

Das hofft auch der langjährige Turnierdirektor Metehan Cebeci:

Möglicherweise melden sich Spieler, die bei den French Open in Paris in der ersten Woche ausscheiden, dann kurzfristig noch in Heilbronn an. Sechs Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste sind aber auf jeden Fall beim Neckarcup dabei. Das Preisgeld ist bei dem Challenger-Turnier auf 145.000 Euro erhöht worden. Der Sieger bekommt nun rund 20.000 Euro.

Etat ebenfalls erhöht

Die Turnierveranstalter bauen auch in diesem Jahr auf die familiäre Atmosphäre und die perfekten Rahmen-Bedingungen mit Rundum-Service für die Spieler in Heilbronn. Das habe sich bei den Profis auf der ganzen Welt herumgesprochen, so Turnierdirektor Cebeci. Der Gesamtetat konnte durch die vielen treuen Sponsoren auf rund eine halbe Million Euro erhöht werden.

Neckarcup dient dem Image der Stadt

Rund 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Idealfall auf der Heilbronner Tennis-Anlage erwartet. Laut städtischen Sportamtsleiterin Karin Schüttler ist der Neckarcup sehr wichtig, um Spitzensport in Heilbronn anbieten zu können. Das sei hier ja nicht so häufig der Fall.

"Solche Events dienen der Weiterentwicklung der Stadt als Sportstadt und da haben wir noch Potenzial."

Der 9. Neckarcup in Heilbronn beginnt am 4. Juni. Das Finale wird dann am 11. Juni gespielt.