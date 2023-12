Zu Weihnachten ist vor allem Einsamkeit das größte Thema bei der Telefonseelsorge. Es fällt auf: Es rufen deutlich mehr Männer an als sonst das Jahr über.

Einsamkeit und Beziehungen - das seien die zwei Hauptgründe, weswegen Leute um Weihnachten herum bei der Telefonseelsorge anrufen. So zumindest die Erfahrung der letzten Jahre, sagt Pfarrer Jürgen Weber, Leiter der ökumenischen Telefonseelsorge Heilbronn. Probleme in der Partnerschaft oder in der Beziehung kämen eben genau dann auf, wenn zu Weihnachten alle zusammenkommen - oder wenn Menschen genau dann merken, dass ihnen Beziehungen fehlen und ihnen ihre Einsamkeit bewusst wird.

Zu Weihnachten rufen deutlich mehr Männer an

Die Probleme ziehen sich durch alle Altersstufen. Eines sei aber sehr auffällig: Zu Weihnachten ändere sich das Verhältnis von Männern und Frauen bei den Anrufen sehr stark. Über das Jahr seien die Frauen klar in der Überzahl, rund dreiviertel der Anrufe kämen von Frauen. Zu Weihnachten dagegen ist das Verhältnis ausgewogen, dann sind es genauso viele Männer wie Frauen.

Ich denke, vielen Männern wird an diesen Tagen, wenn sie nicht durch Arbeit abgelenkt sind, bewusst, dass sie eigentlich allein sind.

Allein sein bedeutet nicht gleich einsam sein

Jürgen Weber unterscheidet dabei zwischen allein sein und einsam sein. Wer allein ist, müsse sich nicht automatisch einsam fühlen. Er schätzt es aber so ein, dass vor allem bei Männern sich das Gefühl der Einsamkeit schneller einstellt, wenn sie allein sind.

Allgemeine Ratschläge könne er in dem Fall nicht geben. Die Anrufenden seien in der Regel erst mal froh, überhaupt jemanden zu haben, mit dem sie reden könnten. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Telefonseelsorge höre sich an, was den Anrufer bewegt. Anschließend könne man gemeinsam ausloten, was es für Möglichkeiten gebe, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und in der Folge könne so der Anrufende ermutigt werden, einen ersten Schritt auf andere zuzugehen.

Häufig muss man mehrmals anrufen, um durchzukommen

Ob an Weihnachten mehr los sei als sonst, das kann Jürgen Weber gar nicht sagen. Die Leitungen der Telefonseelsorge in Heilbronn sind das ganze Jahr über dauerhaft belegt - sobald einer auflegt, warte schon der nächste Anrufer oder die nächste Anruferin in der Leitung. Insofern könne er nicht feststellen, ob es vielleicht mehr Anrufversuche gibt, die Personen aber einfach nicht durchkommen.

Wie erreiche ich die Telefonseelsorge? Die Beraterinnen und Berater der Telefonseelsorge sind bundesweit rund um die Uhr unter den kostenfreien Telefonnummern (0800) 111 0 111 und (0800) 111 0 222 und 116 123 erreichbar. Die Telefonseelsorge ist für alle kostenfrei und vertraulich da. Auch im Chat oder E-Mail unter: online.telefonseelsorge.de

Positiv: Scherzanrufe werden weniger

Eine positive Nachricht hat Weber immerhin: Die Zahl der Scherzanrufe geht deutlich zurück. Waren das vor ein paar Jahren noch bis zu 8.000 pro Jahr - bei rund 20.000 Anrufen im Jahr insgesamt - so sind es mittlerweile deutlich weniger. Die Jugendlichen, die meist dafür verantwortlich seien, wichen eben lieber auf das Chatangebot aus.