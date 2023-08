Seniorin um hunderttausende Euro betrogen

per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat einen Mann in Delmenhorst (Niedersachen) festgenommen. Er soll unter anderem eine Heilbronnerin um mehrere hunderttausend Euro betrogen haben.

Ein 46-jähriger Mann soll als Mitglied einer Bande unter anderem eine Heilbronner Seniorin um Gegenstände im Wert von mehreren hunderttausend Euro betrogen haben. Die Kriminalpolizei Heilbronn hatte den Mann vor Kurzem in Delmenhorst (Niedersachsen) festgenommen, seit Ende Juli sitzt er in U-Haft. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Polizei Heilbronn nach eigenen Angaben auf die Spur des Verdächtigen geführt.

Betrüger gab sich als Polizeibeamter aus

Die Seniorin war Ende April von einem Mann angerufen worden. Der gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte, in der Nachbarschaft sei eine Frau überfallen und schwer verletzt worden. Zwei der vier Täter seien angeblich bereits in Haft, bei Durchsuchungen sei aber ein Zettel gefunden worden, auf dem auch der Name der 77-Jährigen stehe.

Codewort bei der Übergabe verwendet

Der Anrufer vereinbarte mit der Seniorin ein Codewort und kündigte an, dass sie von einem Mann aufgesucht werde, dem sie ihre Wertgegenstände aushändigen solle. In der Gartenstraße übergab die Frau den Betrügern dann nach vielen Gesprächen die Wertgegenstände im sechsstelligen Euro-Bereich.

Polizei gibt Tipps, um sich vor solchen Maschen zu schützen

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, raten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: Die Polizei ruft niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Wählen Sie die 110 und teilen sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.