Die Polizei in Schwäbisch Hall sucht nach einem Telefonbetrüger. Einem Geschädigten sei am Telefon vorgegaukelt worden, die Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um diese vor einer Haftstrafe zu bewahren, müsse der Angerufene eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro bezahlen. Das Opfer übergab laut Polizei das Geld in der Unterlimpurger Straße an einen Mann. Der Gesuchte wird als 1,90 Meter groß, mit buntem Hemd und Lederjacke beschrieben.