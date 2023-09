per Mail teilen

Seit Corona belegen immer weniger Menschen Kurse an den Volkshochschulen Unterland und Heilbronn. Eine Tatsache, die zu immer mehr Sorgenfalten führt. Denn: Das Geld wird knapp.

"Die finanziellen Reserven sind aufgebraucht", sagte die Direktorin der Volkshochschule (VHS) Unterland, Roswitha Keicher dem SWR. Seit der Corona-Pandemie melden sich immer weniger Menschen an, demnach gebe es nicht nur weniger Kursteilnehmer, sondern teilweise auch weniger Kurse.

"Wir sind natürlich sehr leistungsabhängig. Das heißt: haben wir weniger Unterrichtseinheiten, dann haben wir weniger Teilnehmer und weniger Einnahmen."

VHS: "Wir brauchen dringend Fördergelder"

Sprachkurse, wissenschaftliche Vorträge oder auch ein Kochkurs - um weiter alles im Angebot zu haben, braucht es neben qualifizierten Lehrkräften vor allem jetzt erst einmal Fördergelder, so Keicher weiter. Da werde oft ein Antrag nach dem anderen gestellt. Außerdem müsse man mit dem Programm aktiver werden.

VHS Heilbronn: Festanstellung statt Honorarverträge

Ganz oft fehlten dazu in der Vergangenheit allerdings die Dozenten. Bei der Volkshochschule Heilbronn hat man deshalb mittlerweile einen neuen Weg eingeschlagen, erzählt Geschäftsführer Peter Hawighorst.

"Wir haben in Teilen die Festanstellung gewählt, während andernorts Honorarverträge gang und gäbe sind."

Wichtig sei dies vor allem in Bezug auf die Integrationskurse gewesen. So habe man aufgrund der Flüchtlingsproblematik von jetzt auf gleich 30 Kurse zusätzlich anbieten müssen. Ein Bereich, in dem es gut lief und der separat vom Land gefördert werde.

Hier wolle man auf das bereits Erreichte auch weiter aufbauen: "Wir wollen Zugewanderte als Dozenten gewinnen", betont Roswitha Keicher von der VHS Unterland. Nur so könne man kontinuierlich daran arbeiten, immer weiter neue Themen anzubieten und neues Wissen zu vermitteln.