per Mail teilen

87 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zum 50. Jubiläum des Drais-Laufradrennens am Start. Ausgelassene Stimmung bei der traditionellen Gaudi in Crailsheim.

Mit einer Rekordteilnehmerzahl von 76 Männern und 11 Frauen startete am Sonntagmorgen das Drais-Laufradrennen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in sein 50. Jubiläum. Um 10 Uhr waren auch die Straßenränder entlang der Rennstrecke schon brechend voll.

Punkt 10:10 Uhr ertönte der Startschuss. Für die 87 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hieß es dann: Alles geben auf den historischen Laufrädern. Erfunden hat die der Karlsruher Karl von Drais im Jahre 1817. Jetzt, über 200 Jahre später, feiern die Crailsheimerinnen und Crailsheimer 50 Jahre Drais-Laufradrennen.

1817 als Ur-Fahrrad von Karl von Drais erfunden: Das Drais-Laufrad, das auch Draisine genannt wird. SWR

Die Räder baut ein regionaler Schreiner extra für das Event, das immer im Herbst im Rahmen des Fränkischen Volksfestes stattfindet. An den Straßenrändern entlang der Strecke wurde kräftig angefeuert und gejubelt. Rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich da platziert.

Die diesjährigen Sieger sind alt bekannte

Gefahren wird gleichzeitig, in der Wertung gibt es dann je einen Sieger für die Männer und eine Siegerin für die Frauen. Die beiden Ersten sind zwei bekannte Gesichter, zumindest für die regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauer des Rennens. Das waren in diesem wie im letzten Jahr Julian Ferchow und Marie Koch. Auf Platz zwei bei den Frauen kam Sandra Rollbühler ins Ziel, als dritte Frau Anke Tonet. Platz zwei bei den Männern holte Lukas Popp, gefolgt von René Kubat.

Glückliche Gewinner: (vlnr.) Anke Tonet (3. Platz Frauen), Marie Koch (1. Platz), Sandra Rollbühler (2. Platz), René Kubat (3. Platz Männer), Julian Ferchow (1. Platz), Lukas Popp (2. Platz) und Organisator Herbert Holl. SWR

Der 33-jährige Ferchow fährt bereits seit 2005 beim Rennen mit, sein Vater unterstützt die Organisation und moderiert das Rennen. Mit viel Beifall und Konfetti gab es für ihn erneut den Wanderpokal, der übrigens händisch aus Alpenholz geschnitzt wurde. Für Marie Koch war es der bisher zweite Sieg, den sie einfahren oder besser erlaufen konnte.