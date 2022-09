Fürst Philipp reist zur Trauerfeier von Queen Elizabeth II.

Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg wird an der Beisetzung und Trauerfeier von Queen Elizabeth II. in England teilnehmen.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg, werde Fürst Philipp am Montag an der Trauerfeier und der Beisetzung von Queen Elizabeth II. in London teilnehmen, hieß es in einer Mitteilung des Hauses Hohenlohe-Langenburg. Königin Elizabeth II. war die Schwägerin von Fürstin Margarita, der Großmutter des Fürsten Philipp.

Der Tod der Queen sei nicht nur für den Fürsten und seine Familie ein großer Verlust, sondern, wie die weltweiten Reaktionen zeigten, für sehr viele Menschen, heißt es weiter.

"Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt Seiner Majestät König Charles III. und seiner gesamten Familie. Wir sind dankbar und es ist eine große Ehre, auf der Trauerfeier und Beisetzung meiner Großtante persönlich ihr die letzte Ehre erweisen zu dürfen."

Das Staatsbegräbnis findet in der Westminster Abbey in London statt. Anschließend ist die Beisetzung in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor.